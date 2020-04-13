شكرا لقرائتكم خبر عن زغاريد وزحام في أول أيام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد، اليوم الأول لصرف إعانة العمالة غير المنتظمة في المنيا، تزاحمًا وزغاريد من المنتفعين بالدفعة الأولى فوق سن الخمسين عاما، مرددين: «شكرا يا سيسي.. شكرا يا سيسي». فيما تدخلت الأجهزة الأمنية وفرق حزب مستقبل وطن لتنظيم المترددين على 296 فرعا لمكاتب البريد، والبنك الزراعي، على مستوى المحافظة.

وقال أحمد صبري، مدير المكتب الفني لبريد المنيا، إنه تم تخصيص 170 مكتبا و12 منفذا لصرف إعانة العمالة غير المنتظمة.

من جانبها، ذكرت ماجدة محمد إلهامي، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمنيا، أنه تم تجهيز 114 فرعا للبنك، لصرف المنحة، لحوالي 55 ألف من المستحقين.

بدوره، أكد المحافظ، اللواء أسامة القاضي، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية كافة احتياجات المواطنين، والعمل على توفير كافة سبل الدعم، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وذلك خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمة بالمنيا

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمة بالمنيا

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمة بالمنيا

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمة بالمنيا

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمة بالمنيا

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمة بالمنيا

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمة بالمنيا

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمة بالمنيا