شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير القوى العاملة يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأثنين، عدداً من مكاتب البريد التي تقوم بصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمضاربين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف فى مرحلتها الأولى والذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده .

وفى جولته التفقدية بمكاتب بريد مدينة نصر، وهليوبوليس غرب، والحرية وجه الوزير بضرورة مراعاة صحة المواطنين من كبار السن، وضمان مسافات تباعديه بينهم حرصاً على سلامتهم ، كما تم توزيع كمامات ووسائل الوقاية علي المواطنين فى المكاتب وأمامها ، حيث جلسوا علي مقاعد مخصصة لهم ، ويتم النداء علي رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف ، ويتسلم المنحة ، فضلا تسلم المستحق كارت مسبوق الدفع (ATM) مجانا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال شهري مايو ويونيو 2020. وسيتم ارسال رسالة نصية لهم توضح أن المنحة تحولت إلي حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي.

وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة ، وبطاقة الرقم القومي ، وصورة ضوئية منها ، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

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وأوضح وزير القوي العاملة أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف ، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلي اليمين .

وقال سعفان : إن عدد الذي تقدموا علي مدي اسبوعين تقريبا وصل إلي 2 مليون مسجل علي الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة ، بعد تدقيق المسجلين لتوفير المساعدة للمستحقين الفعليين وصل الرقم إلي مليون و500 ألف مستحق .