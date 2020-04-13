شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: استرداد 2 مليون متر بعد إزالة التعديات على أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يرافقه أحمد راشد محافظ الجيزة ميدانياً أعمال إزالة 25 عقاراً تم اقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور مدير أمن الجيزة والاجهزة المعنية .

وأعلن شعراوى، عن نجاح الدولة في استرداد 2 مليون متر مربع من أراضي أملاك الدولة بكافة المحافظات بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة ، مؤكدًا أن المحافظين يتابعون على مدار الساعة الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لإستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.

وأكد اللواء محمود شعراوى ، أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية اثناء تطبيقها الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون .

وقال الوزير، إن أجهزة الدولة المعنية لن تسمح بأي محاولات لعرقلة جهود المحافظات لتنفيذ إزالة كافة التعديات وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي نص عليها القانون وظبط الادوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها .

وأكد شعراوى، أنه تلقي تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لحملات إزالة التعديات والمخالفات ، والتي أسفرت عن إزالة 300 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 1150 حالة واسترداد حوالي 2 مليون متر مربع وإزالة 51 حالة تعديات بالزراعة ليصل اجمالي ما تم استرداده حوالي 757 من أملاك الدولة بالمحافظات ، كما تم إزالة 127 حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى 2977 حالة بإجمالي 83 ألف متر مربع ، و600 حالة إزالة لتعديات وبناء علي الأراضي الزراعية ليصل الإجمالى إلى 3400 حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

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