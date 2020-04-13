شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن المنافذ " يضبط قضيتين تهريب جمركى بقيمة ربع مليون جنيه خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، من ضبط قضيتين تهريب جمركى بقيمة 215 ألف جنيه و6 قضايا في مجال الأمن العام خلال 24 ساعة.

وأثمرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضيتين تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مواد غذائية ) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي (قرابة 215 ألف جنيه).

ونجحت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط (6) قضايا أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (85) حكم قضائى متنوع، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (119) مخالفة مرورية متنوعة.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، حيث يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.