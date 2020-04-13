شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جون جبور، على سؤال وجه إليه من إحدى الإعلاميات خلال مؤتمر صحفي الآن، عن إجرائه لاختبار فيروس كورونا وعدم ارتدائه "كمامة" و"قفاز"، قائلا: "لم أجر اختبارات، لأنني عندما أشعر بأن لدي أعراض أسرع في إجراء الاختبارات، كما أنني اتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس بشكل دائم".

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وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي الآن، أن هناك إجراءات سريرية تجرى للوصول إلى لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الوصول إلى دواء للعلاج من الفيروس، لن يتم في وقت قريب، ولا يمكن أن يتم تحديد هذا الوقت الآن حتى يتم استيفاء الشروط اللازمة لطرح العلاج.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن هناك فئات لا تظهر عليها أعراض كبيرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الشباب لا يظهر عليهم الأعراض بشكل كبير، والأعمار الكبيرة هي التي تظهر عليها بشدة أعرااض الفيروس، ومن يعانون من مشاكل في المناعة خاصة الذين يعانون من أمراض القلب.