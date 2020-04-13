شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية بمصر: الخوف من نقل الحيوانات الأليفة "كورونا" غير مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الحيوان الأليف يعيش في المنزل مع الإنسان، وأن التعامل معه لابد أن يكون مثل أي إنسان يعيش في البيت، من خلال مستوى النظافة لحمايته وحماية أنفسكم، ولكن الذي حدث من بعض الناس ببعض الدول تجاه حيواناتهم الأليفة، بتركها في الشارع، هو أمر غير لائق ولا إنساني،

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وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية، أن هناك إجراءات سريرية تجرى للوصول إلى لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الوصول إلى دواء للعلاج من الفيروس، لن يتم في وقت قريب، ولا يمكن أن يتم تحديد هذا الوقت الآن حتى يتم استيفاء الشروط اللازمة لطرح العلاج.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال مؤتمر صحفي الآن، أن هناك فئات لا تظهر عليها أعراض كبيرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الشباب لا يظهر عليهم الأعراض بشكل كبير، والأعمار الكبيرة هي التي تظهر عليها بشدة أعرااض الفيروس، ومن يعانون من مشاكل في المناعة خاصة الذين يعانون من أمراض القلب.