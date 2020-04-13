شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ "التموين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات شهر رمضان "الياميش والمشمشية والزبيب والبلح والتين" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة"، بجانب تكثيف طرح جميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات. ونرصد من خلال الإنفوجراف التالى أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة التموين.. Advertisements

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