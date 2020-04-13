شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تسليم كمامات وتعقيم العاملين والسيارات فى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم الشركات العاملة في العاصمة الإدارية، بتوزيع مهمات للوقاية على العاملين في المشروعات المختلفة، وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المتسجد.

وخلال جولة لـ"الخليج 365" تنشر تفاصيلها لاحقاً، تم رصد عمليات تعقيم للسيارات التي تدخل مواقع العمل، إضافة إلى الكشف على العاملين وكافة المترددين على المشروعات.

وفى هذا الإطار، قال المهندس عمرو خطاب عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، خلال تواجده بمشروع الحدائق المركزية، النهر الأخضر، إنه يجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين في المواقع المختلفة بالعاصمة الإدارية، بدءا من الكشف عن العاملين والمهندسين والفنيين قبل دخول المشروع وصولا إلي تنظيم حركة المتواجدين والحفاظ على المسافات والتباعد الكافى.

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وأضاف خلال حديثه لليوم السابع، أنه خلال الفترة منذ ظهور فيروس كورونا يتم إجراء تعقيم كامل للمكاتب وخزانات الشرب والكفاتيريا، وتكثيف تواجد الأمن الصناعي ومسؤلي السلامة والصحة المهنية، وبجانب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، يتم التأكد من التزام الجميع بارتداء الخوزة والأحذية الواقية" السفتى".

وتابع عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، أن وجبات العاملين في المواقع يتم الإشراف عليها بصورة كاملة، كما تم منع التجمعات خلال فترة الراحة للعاملين، ومنع دخول الأكل الشخصى، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.