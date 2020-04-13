شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "الصحة العالمية" بمصر: لا نوصى باستخدام "الماسك" فى الشارع لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جون جبور، ممثل "الصحة العالمية" فى مصر، إن المنظمة لا توصى باستخدام "الماسك" فى الشارع لأنه يعطى إحساس خاطئ بالأمان، وأهم إجراء حتى بالنسبة لمن يرتدون القفازات، هو غسل اليدين باستمرار، خاصة وأن القفاز لا يوفر الحماية اللازمة وتؤدى إلى الإصابة بالعدوي.
وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية، أن هناك إجراءات سريرية تجرى للوصول إلى لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الوصول إلى دواء للعلاج من الفيروس، لن يتم فى وقت قريب، ولا يمكن أن يتم تحديد هذا الوقت الآن حتى يتم استيفاء الشروط اللازمة لطرح العلاج.
وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال مؤتمر صحفى الآن، أن هناك فئات لا تظهر عليها أعراض كبيرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الشباب لا يظهر عليهم الأعراض بشكل كبير، والأعمار الكبيرة هى التى تظهر عليها بشدة أعرااض الفيروس، ومن يعانون من مشاكل فى المناعة خاصة الذين يعانون من أمراض القلب.
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