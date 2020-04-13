شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج.

وأضاف "جبور" فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن مصر كانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف الطبية ، مشيرا إلى تقديم التوجيه التقنى للتحقيق في الوباء وتتبع المخالطين خاصة مركب النيل السياحى في أسوان.