شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج.
وأضاف "جبور" فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن مصر كانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف الطبية ، مشيرا إلى تقديم التوجيه التقنى للتحقيق في الوباء وتتبع المخالطين خاصة مركب النيل السياحى في أسوان.
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