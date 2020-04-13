شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هناك إجراءات سريرية تجرى للوصول إلى لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الوصول إلى دواء لعلاج الفيروس، لن يتم في وقت قريب، ولا يمكن أن يتم تحديد هذا الوقت الآن حتى يتم استيفاء الشروط اللازمة لطرح العلاج.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال مؤتمر صحفي الآن، أن هناك فئات لا تظهر عليها أعراض كبيرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الشباب لا تظهر عليهم الأعراض بشكل كبير، والأعمار الكبيرة هي التي تظهر عليها أعراض الفيروس بشدة ، كما تظهر كذلك أيضا على من يعانون من مشاكل في المناعة خاصة الذين أولئك المصابين بأمراض القلب.