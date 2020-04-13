شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية بمصر: الأطقم الطبية الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الأطقم الطبية في الصفوف الأمامية الأكثر تعرضاً للإصابة بفيروس كورونا، ويجب على الحكومة المصرية، أن تتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا وإذا لم تكفي سيتم زيادتها.

وأضاف "جبور" فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج، وأن مصر كانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف الطبية، مشيرا إلى تقديم التوجيه التقنى للتحقيق في الوباء وتتبع المخالطين خاصة مركب النيل السياحى في أسوان.