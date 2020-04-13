شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ " الخليج 365" أن الحكومة تدرس اعتبار يوم شم النسيم مثل يوم الجمعة والسبت ، يطبق عليه الغلق الكامل 24 ساعة للمراكز التجارية والمحال الكبرى والمولات وذلك منعا للإختلاط ونزول المواطنين للشوارع .
وأكدت المصادر ، أن هناك دراسة أيضا للمطالبات التى نادى بها البعض بفرض حظر شامل يوم شم النسيم ، لمنع نزول المواطنين للشوارع ولكن لم يحسم الأمر حتى الان وسيتم الإعلان عن القرار فور حسمه
ولفتت المصادر ، إلى أن هناك توجيهات للمحافظين بغلق جميع الشواطئ والمتنزهات، ومختلف أماكن التجمعات، وذلك منعاً للاختلاط، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
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