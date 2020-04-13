شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تعلن بدء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إعلان الحكومة بدء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة، وتعقيم البرلمان، وكل المترددين عليه، وإعلان فيفا منع إقامة انتخابات اتحاد الكرة باللائحة القديمة، فضلا عن تغطية كاملة لتطورات فيروس كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

ممنوع الدخول بدون الكمامة.. توزيع الكمامات مجانا على جميع رواد البرلمان

ضمن الإجراءات الوقائية والأحترازية بمجلس النواب للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بدأ اليوم الاثنين، تفعيل شرط إرتداء الكمامات لدخول البرلمان، حيث يتم توزيعها مجاناً علي جميع رواد المجلس سواء من النواب أو الموظفين أو المحررين البرلمانيين.

ويتجول كافة الموظفين والعمال داخل المجلس مرتدين الكمامات الزرقاء التى يُشترط عليهم ارتداءها داخل أروقة مجلس النواب، في ضوء توجيهات الأمانة العامة.

صور.. نجاح حالتي ولادة فجرا لسيدتين مصابتين بكورونا

نشر هانى يونس ، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، على صفحته الشخصية على الفيس بوك صورا لحالتي ولادة فجرا لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الإجراءات المُتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان موقف تطور الحالات المُكتشفة في مصر منذ 13 فبراير الماضي، مع تسجيل أول حالة إصابة، مع توضيح معدل الإصابات الأسبوعي، ومعدلات الدخول والخروج من المستشفيات، كما أكدت الوزيرة على التزام مصر بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص إجراءات التقصي والتحاليل، والتي تنص على أن تتم الإختبارات الخاصة بالفيروس لمن يظهر عليهم اعراض وذلك لان معظم الحالات المصابة تتعافى بشكل تلقائي، وعرضت الوزيرة مقارنات بين موقف مصر وبعض دول العالم من حيث عدد التحاليل اللازمة لظهور حالة ايجابية جديدة.

القوى العاملة تطلق غرفة عمليات لمتابعة صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة





وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة بالقيام من خلال غرفة العمليات المشكلة برئاستهم والمفتشين بكل مديرية بالمتابعة الميدانية لأعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتي الخميس المقبل، مساندةً من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.

وأكد وزير القوي العاملة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات ، والتواصل المستمر مع المسئولين عن مكاتب البريد وفروع البنك القائمين بعملية الصرف لتذليل أي صعوبات أو عوائق ، لافتا إلي إعداد تقرير يومي بالوضع في أمكان الصرف في نهاية كل يوم من أيام الصرف.

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية 3 أشهر ومنح الأراضى مهلة لاستكمال المشروعات

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منح كافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية مدتها 3 أشهر، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية تبدأ من 15 مارس 2020، دون تحمل المستثمر أي تكاليف معيارية أو رسوم تحت أي بند.

وأضاف القرار، أنه تم تأجيل استحقاق الأقساط وما مستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخري للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة 3 أشهر تبدأ من 15 مارس 2020 مع عدم تطبيق أي غرامات أو فوائد علي التأجيل في السداد.

وشمل القرار، أرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة باثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.

مفتى الجمهورية يناشد من كانوا ينوون العمرة التصدق بثمنها للمتضررين من كورونا

ناشد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- من كانوا ينوون أداء العمرة هذا العام أن يتبرعوا بقيمتها للفقراء والمحتاجين والمتضررين من العمالة اليومية، وذلك بعد أن قررت السلطات السعودية تأجيل العمرة، مؤكدًا أن التصدق في وقت الأزمات وفك كربات المحتاجين أرجى للثواب عند الله سبحانه وتعالى.

إسبانيا تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 169496حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 169496 حالة، ووكانت كشفت أمس عن تسجيل 619 وفاة جديدة بالفيروس و4167 إصابة خلال 24 ساعة.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 16353 من 15843 أمس الأول، أى بمقدار 510 حالات وفاة خلال 24 ساعة، وتدرس الحكومة الإسبانية مد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا إلى 10 مايو القادم، وكان البرلمان الإسبانى وافق الخميس بأغلبية ساحقة، على استمرار طوارئ كورونا فى البلاد، حتى 26 أبريل.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن إسبانيا تعانى من أزمة سياسية فى ظل الخلافات بين الأحزاب السياسية مع الحكومة فى ظل أزمة كورونا.

شاهد.. أخر مشاهد مسلسل"البرنس" لـ محمد رمضان وفركش التصوير بعد 3 أشهر

انتهى المخرج محمد سامى من تصوير أخر مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صور سامى أخرمشاهد العمل اليوم والتي تعد مشاهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التي سبقت الزفاف عدة مشاهد في منطقة "الكيت كات" تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وأخرون.

أول مذيعة مصرية محجبة فى BBC تعلن إصابتها وزوجها بكورونا على الهواء.. فيديو

أعلنت الاعلامية المصرية هناء عونى، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تعد أول مذيعة محجبة مصرية فى هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" تصاب بفيروس كورونا، وخرجت "هناء" للمرة الأولى فى بث مباشر لها على هيئة الإذاعة البريطانية، وروت تفاصيل إصابتها وزوجها إبراهيم زهران، بمرض كورونا العالمى، بعد أن كان زوجها يُعانى أيضا من مرض سرطان الرئة.

الطفل الموهبة.. عبد الله هيموتك من الضحك وهيطربك بالغناء.. فيديو

عبد الله الكلحاوي الفتي الاسواني الذي أصبح مؤخرا حديث كل مواقع التواصل الاجتماعي بسب ظهوره وهو يغني أغنيته "يا كورونا" علي "جردل"، التفت به كاميرا ”الخليج 365” لمعرفة سبب شهرته وأحلامه.

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كورونا يكشف الوجه القبيح لـ"مصانع بير السلم".. مواد مطهرة مضروبة تغزو مواقع التواصل الباب الخلفى للغش التجارى.. ومطالب بتطبيق قانون "الإعلان عن المنتجات الصحية" على السوشيال ميديا باشتراط الترخيص

جرس إنذار يطلقه أعضاء مجلس النواب، مجدداً حول مصانع بير السلم التى أظهرت عن وجهها القبيح لاسيما مع ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" واستغلال حاجة المواطنين، لصنع مواد مطهرة وكحول وكمامات مغشوشة، والترويج لها عبر أكبر منافذها حيث "السوشيال ميديا" السوق المفتوح، وسط بتشديد عقوبة غش الأدوية بقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 من جانب، وتفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية لمواجهة الإعلانات المجهولة المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعى.

عشرات طلبات الإحاطة وجهها أعضاء البرلمان للحكومة فى هذا الصدد، ومنها التحذير البرلمانى الذى أطلقه النائب رضا البلتاجى، بطلب الإحاطة المقدم منه إلى على عبد العال، رئيس البرلمان، وموجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان حول تداول منتجات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر فى ظل تداعيات فيروس كورونا لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعى " السوشيال ميديا".

فيفا يرفض إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقا للائحة القديمة

رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وفقاً للائحة القديمة، فى حال تعذر إقامة الجمعية العمومية للجبلاية، والتى سيتم خلالها مناقشة التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسى، قبل إجراء الانتخابات بناءً عليها.

وتسود حالة من الغموض حول إمكانية إقامة الجمعية العمومية العادية لتعديل لائحة النظام الأساسى، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشى فيروس كورونا، وهو ما جعل أنباء تتردد حول إمكانية إقامة الانتخابات وفقا للائحة القديمة.

إجازة أبوة و1000 دولار..كورونا وش الخير على عاملى فيسبوك ومايكروسوفت..فيديو

أعلنت شركة مايكروسوفت عن "إجازة أبوة" مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لعمالها، حتى يتسنى للآباء تعلم كيفية التعامل مع الأطفال الذين يتلقون دروسًا عبر الإنترنت في المنازل، تزامنًا مع غلق المدارس بسبب كورونا.

نقيب المحامين يحدد الأوراق المطلوبة لقيد خريجى التعليم المفتوح

أعلن رجائى عطية، نقيب المحامين، الأوراق المطلوبة لقيد خريجى التعليم المفتوح، والتى جاءت كما يلى:

طلب الالتحاق: - شهادة ميلاد كمبيوتر. - أصل شهادة الثانوية العامة سابقة على بداية الالتحاق بالتعليم المفتوح - صحيفة الحالة الجنائية صالحة في مدتها المقررة - شهادة حسن سير وسلوك مرفقة في طلب الالتحاق - شهادة الحصول على إجازة الحقوق - الحكم القضائي الحاصل عليه أو إقرار بأنه لم يحصل على حكم - شهادة المعاملة العسكرية - صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي - نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة - دفع الرسوم المحددة بالنقابة - برينت تأمينات مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.

الحكومة تعلن بدء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت الحكومة عن بدء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية .

وأعدت الحكومة نحو 1100 منفذ تتبع بنك "التنمية والائتمان الزراعي" جاهزة للصرف واستقبال المستحقين، بخلاف 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة، وأنه سيتم الصرف بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق رسائل نصية على التليفون المحمول للمستحقين فى اليوم السابق ليوم الصرف، وتم تخصيص خط ساخن برقم "142"، يقوم العامل من خلاله بالاستعلام عن استحقاقه، والجهة التى سيصرف منها‪.‬‬‬

وسوف يصل لكل مستحق رسالة نصية من رقم 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل ٢٤ ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي:

"أشباح" يتطوعون لإخافة الناس فى قرية إندونيسية للبقاء بمنازلهم للحد من كورونا

قرية كبوه الإندونيسية أصبحت مسكونة بالأشباح مؤخرا إذ تقفز كائنات مرتدية بالكامل للأبيض لتفاجئ المارة ثم تختفي تحت ضوء البدر.

لكن ذلك ليس أمرا خارقا للطبيعة، فقد نشرت القرية هذه الأشباح لتقوم بدوريات في الشوارع على أمل أن تفلح الخرافات القديمة في إبقاء السكان في منازلهم في أمان بعيدا عن فيروس كورونا المستجد.

وقال أنجار بانكانينجتياس قائد فريق شبان القرية الذين نسقوا مع الشرطة بشأن تلك المبادرة غير التقليدية للترويج للتباعد الاجتماعي في ظل التفشي "أردنا أن نكون مختلفين ونشكل أثرا رادعا لأن ’بوكونج’ مخيف ومرعب".

وعادة ما يكون شبح الكفن المعروف باسم ’بوكونج’ متشحا بالكامل بالأبيض ويكون وجهه شاحبا بفضل مساحيق بيضاء بينما يحيط سواد الكحل بعينيه. وفي الثقافة الفولكلورية الإندونيسية يمثل هذا الشبح أرواح الأموات الحبيسة.

إنفوجراف.. رسائل البابا فرانسيس للعالم منذ اجتياح فيروس كورونا

رسائل إنسانية وجهها بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس البالغ من العمر 83 عاما منذ بداية جائحة كورونا فى العالم، رغم دخوله دائرة الشك بشأن إصابته بالمرض بسبب وعكة صحية متوسطة الحدة، لاسيما وأنه تم استئصال إحدى رئتيه بسبب مرض قبل عقود، لكن نتائج فحوصاته جاءت سلبية، وواصل الحبر الأعظم رسائل الأمل للعالم كله.. ويرصد الفيديو أبرز رسائله منذ بداية الأزمة وحتى اللحظة..

94% من قراء الخليج 365 يطالبون بحظر انتقال المواطنين يوم شم النسيم

طالب 94% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع تأييد حظر انتقال المواطنين يوم عيد شم النسيم، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بمنع المواطنين من الانتقال خلال الاحتفالات، لحمايتهم، وتجنب البلاد موجة جديدة من تفشي الفيروس.

وأجرى الخليج 365 استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن مدى تأييدهم لإصدار قرار منع انتقال المواطنين، خلال احتفالات أعياد شم النسيم، وجاءت نسبة الموافقة على القرار بأغلبية 94% ممن شاركوا فيه.

المترو يدرس رفع غرامة التدخين لـ70 جنيها بدلا من 50 وتحصيلها فوريا

أكدت مصادر مسئولة دراسة إصدار قرار برفع قيمة غرامة التدخين داخل خطوط مترو الأنفاق سواء بالمحطات أو القطارات إلى 70 جنيها بدلا من 50 جنيها قيمة غرامة التدخين الحالية بالمترو، مع تحصيلها فوريا وتحرير محاضر بمكاتب الشرطة بمحطات المترو للمتنعين عن دفع قيمة غرامة التدخين وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك أسوة بما أصدرته هيئة السكة الحديد من رفع لقيمة غرامة التدخين بالمحطات والقطارات.

كانت هيئة السكة الحديد أصدرت قرارا برفع قيمة غرامة التدخين داخل القطارات جميع أنواعها المكيفة والعادية لتصبح 70 جنيها بدلا من 50 جنيها، بهدف الوقاية من التدخين ومنع التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل العام، وبدأت فى تطبيق هذا القرار من الثلاثاء الموافق 7 إبريل 2020، حيث أوصى القرار بالعمل على منع التدخين نهائيا بجميع القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد (داخل العربات وبالطرقات) وكذلك جميع المحطات سواء بالأماكن المغلقة أو الأماكن المفتوحة على اعتبار أنها من الأماكن العامة.