شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:مصر كانت من أول 4 دول في شرق المتوسط تسلمت الكواشف الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بجهود وإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة تفشى وباء فيروس كورونا منذ لحظة إعلان تفشى الوباء عالميا ، مؤكدا أن المنظمة تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة المصرية من أجل تقديم الدعم التقنى لمصر في العديد من المجالات لمواجهة الوباء.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، فى مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، إن مصر كانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف الطبية، مشيرا إلى تقديم التوجيه التقنى للتحقيق في الوباء وتتبع المخالطين خاصة مركب النيل السياحى في أسوان.

واستعرض جهود المنظمة لمساعدة الحكومة المصرية للتصدى للجائحة، من خلال توفير المواد التدريبية لمكافحة العدوى والسيطرة عليها، وتوفير معدات الحماية الشخصية، فضلا عن رسائل ومواد توعوية لتوعية المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتنمية القدرات الوطنية الخاصة اثناء المخاطر واشراك المجتمع المحلى خلال تلك الفترة ، ودعم الترصد لجميع الحالات المؤكدة.

وشدد ممثل الصحة العالمية فى مصر على أن المنظمة تستلم قائمة يومية بكافة المعلومات عن الوباء بحسب الاستمارة الموضحة في الصحة العالمية، مضيفا: "وضع خطة استعداد واستجابة التابعة للأمم المتحدة لدعم الحكومة المصرية ضد الوباء..2065 حالة في مصر و159 حالة وفاة 474 تم شفاؤها ..ومن خلال تحليل البيانات اتضح أن 85 % من الإصابات تم شفاؤهم دون علاج لان اعراض المرض كانت بسيطة جدا، مشيرا إلى أن معدل الوفيات في مصر 7.6 % مع العلم ان 30 % منهم توفوا قبل وصولهم الى مستشفيات العزل وهذه النسبة تحت الدراسة بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية لمعرفة الأسباب لمعدل الوفيات المرتفع. وتابع: 13 % من الإصابات من العالمين بالمجال الصحى.

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