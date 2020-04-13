معدل الوفيات قيد الدراسة.. الصحة العالمية تكشف تحليل بيانات كورونا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر سجلت حتى أمس الأحد 2065 حالة تم تشخيصها بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، و159 حالة وفاة، و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى.

وأوضح جبور، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن تحليل بيانات المصابين بفيروس كورونا المستجد يكشف أن 85% من المتعافين تم شفاؤهم بدون علاج لأن أعراض المرض كانت بسيطة.

وأشار إلى أن معدل الوفيات الناتج عن كورونا بمصر 7.6%، مضيفًا: "مع العلم وحسب مصادر وزارة الصحة أن 30% منهم توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل والعلاج وهذه النسبة تحت الدراسة للوقوف على الأسباب الرئيسية".

كما أشار ممثل منظمة الصحة العالمية أن 13% من الإصابات هم من العاملين بالمجال الصحي.​