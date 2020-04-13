"الإفتاء" تدشن هاشتاج "الصدقة أولى" لحث المعتمرين على التبرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

دشنت دار الإفتاء المصرية، هاشتاج #الصدقة_أولى، متضمنًا دعوة تبرع للوطن ولأبنائه من الذين تقدموا لأداء العمرة الرمضانية، وحالت ظروف انتشار فيروس كورونا دون قدرتهم على تحقيق رغبتهم في زيارة بيت الله الحرام ومدينة الرسول عليه السلام.

وشددت دار الإفتاء، في الهاشتاج، على أن الصدقة لكفاية وسد حاجة الفقراء والمساكين والذين فقدوا أعمالهم بسبب توقف حركة الحياة له ثواب جزيل من الله تعالى؛ لتحقيقه مقصدًا من المقاصد الشرعية بإحياء النفس، تطبيقًا لقاعدة الساجد قبل المساجد، والإنسان قبل البنيان.