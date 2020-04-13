ممثل "الصحة العالمية" يوجه رسالة للمصريين بشأن شم النسيم ورمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أهمية تطبيق كافة أساليب الوقاية والتزام المنازل لحماية أنفسهم، وعائلاتهم وبلادهم، خاصة خلال الاحتفال بفترة أعياد في العالم العربي، تشمل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.

واستشهد جبور، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، بكلمة المدير الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، التي قال فيها إنه "لا يمكن مكافحة مرض كوفيد-19 إلا بتطبيق التدابير الصارمة والمناسبة، واتباع نهج شامل يستند إلى التضامن والعمل، وحماية حق كل فرد في الحياة والتمتع بالصحة. ولن نسمح لهذا الفيروس بالاستفحال في إقليمنا".

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وسجلت مصر حتى أمس الأحد، 2065 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، و159 حالة وفاة، و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى.

وأضاف: "من البداية تعاملت مصر بجدية مع هذا الوباء حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي، وكان ذلك واضحاً من خلال الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية منذ لحظة إرجاع من يرغب من المصريين من ولاية ووهان وحتى يومنا هذا واعتمادها منهجية تدريجية من خلال تطبيق إجراءات الإحتواء من كشف للحالات وعزلها وعلاجها وتتبع المخالطين وكذلك البدء بإجراءات الحد من انتشار الفيروس والتي تضم إغلاق المدارس ونقاط العبور ومنع التجمهر والازدحام وغيرها".

وتابع جبور: "في كل هذه المراحل عملت منظمة الصحة العالمية جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان".​