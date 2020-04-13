رئيس حي بولاق يوضح حقيقة زيارة الرئيس السيسي السرية للسبتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قال المهندس سيد عبد الفتاح، رئيس حي بولاق أبوالعلا، إن ما تردد من أنباء بشأن إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة مفاجئة لمنطقة السبتية - غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف عبدالفتاح، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الشائعة التي تم ترويجها تحدثت عن إقالة رئيس حي السبتية، ولا يوجد حي في محافظة القاهرة يسمى السبتية.

وتابع رئيس الحي: "السبتية ده شارع في نطاق حي الأزبكية وحي بولاق يصل بين الحيين، مفيش أي حاجة لا الرئيس اتحرك ولا جه، دي كلها إشاعات وده كلام فارغ، وسنتبع الإجراءات القانونية تجاه الصفحات التي روجت لتلك الشائعة".​