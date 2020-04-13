تبرع بالملايين.. حراس العدالة يساهمون في مجابهة تداعيات آثار فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

مع إعلان الدولة خطتها لمواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا الاقتصادية وعلى رأسها دعم العمالة غير المنتظمة ووزارة الصحة، بادرت الهيئات القضائية بالتبرع لصندوق "تحيا مصر".

ويرصد "الخليج 365" تضامن الهيئات القضائية المجتمعي في ظل أزمة كورونا الاقتصادية..

مجلس القضاء الأعلى: ثمانية ملايين جنيه

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، توجيه 8 مليون و800 ألف جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"، للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن المبلغ الموجهه لصندوق "تحيا مصر"، انطلاقًا من احساس جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة لمسئوليتهم تجاه الوطن ورغبتهم الاكيدة في لأخذ بيد العون لتفادي الآثار الناجمة عن فيروس "كورونا".

المحكمة الدستورية العليا: راتب أبريل

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، على اقتطاع ما يعادل مجموع رواتب قضاة المحكمة خلال شهر أبريل الجاري، لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، يؤدى إليهم على مدار ثلاثة أشهر من خلال صندوق (تحيا مصر); لمواجهة الجائحة العالمية.

وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان، إن ذلك الإجراء يأتي إيمانا من قضاة المحكمة بحتمية التضامن المجتمعي، ووجوب المساهمة مع سائر مؤسسات الدولة في تحقيق حياة كريمة للمصريين.

مجلس الدولة

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قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، بإيداع مبلغ مالي في الحساب الخاص بصندوق تحيا مصر، لرفع آثار فيروس كورونا عن بعض فئات المجتمع المصري الأكثر تضررًا.

وقال مجلس الدولة في بيان له اليوم الأربعاء، إنه انطلاقًا من المسئولية الوطنية برفع آثار فيروس كورونا عن بعض فئات المجتمع الأكثر تضررًا، قرر المجلس المساهمة بإيداع مبلغ مالي في حساب صندوق تحيا مصر.

مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة قرر بالإجماع مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري للنادي عن شهر أبريل القادم، على أن توجه قيمته كاملاً دعمًا لأي من مستشفيات الصدر أو الحميات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

النيابة الإدارية: ثلاثة ملايين جنيه

قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، التبرع بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لدعم جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق بأن المساهمة بمبالغ مالية لصندوق "تحيا مصر".

وكشفت مصادر عن خصم 1000 جنيه من درجة مستشار وما يعلوها وخصم 400 جنيه من درجات قضائية أخرى بالهيئة، توافقا مع سائر الجهات الفضائية.

يذكر أن القيادة السياسية وجهت الحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة بمنحة 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة لضخ قرابة 20 مليار جنيه لدعم البورصة، ورفع مكافآت الأطقم الطبية وشراء المستلزمات الطبية لمواجهة تداعيات وباء كورونا.