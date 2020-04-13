بينهم مالكة مركز تجميل.. ضبط 3 أشخاص حولوا شقة إلى مصنع لإنتاج المطهرات المغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، من ضبط ثلاثة أشخاص (تاجر مواد بلاستيكية - عامل يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية- مالكة مركز تجميل)، لقيامهم بإدارة مصنع بدون ترخيص، وغير مطابق للمواصفات القياسية والصحية داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم، لإنتاج المطهرات المغشوشة والمقلدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتصنيعها من خامات مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية غير مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها للبيع بالأسواق معرضين صحة المواطنين للخطر.

وضُبط بحوزتهم بالشقة 183 زجاجة معباة كحول مطهر مخلوط بجيل مدون عليها إحدى العلامات التجارية، و(2400) زجاجة معبأة جل مطهر مدون عليها إحدى العلامات التجارية، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التعبئة والتغليف ومجموعة من الاستيكرات والعلامات المائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات ونشاطهم غير المشروع في تصنيع المطهرات من خامات مجهولة المصدر، وأنها غير صالحة للاستخدام ووضع علامات عليها غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.