شرطة التموين: ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بحجب 15 ألف "جوانتي- كمامة" في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومكافحة جرائم الغش الغذائي.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط، مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الشرقية، لحيازته (1000 قطعة جوانتي، 250 عبوة كحول إيثيلي) مجهول المصدر، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول (3000 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي، ماسك" ) مجهولة المصدر، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

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وضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية، بمحافظة المنوفية، لحيازته (11 ألف قطعة جوانتي طبي، 169 عبوة كحول طبي) مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.