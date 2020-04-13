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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي، وقوات الأمن المركزي، استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدائرة مركز شرطة ديروط.
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري وذخائر "غير مرخصة" بحوزة 11 شخصًا، و47 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر.
كما وجهت الأجهزة الأمنية بأسيوط حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي، وقوات الأمن المركزي، استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدائرة مركز شرطة ساحل سليم.
وأسفرت جهودها عن ضبط 8 قطع سلاح ناري بحوزة 8 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: ضبط 19 شخصًا بحوزتهم 20 قطعة سلاح وذخائر خلال حملة أمنية بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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