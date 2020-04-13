بقيمة152 مليون جنيه.. إحباط تهريب 19 ألف طربة حشيش بميناء شرق التفريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب قرابة 19000طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية، على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بوصول حاوية بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت)، ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، واعتزام المهربين إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، في محاولة منهم لاستغلال الظروف التي تمر بها دول العالم والمنطقة حالياً .

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم تشكيل لجنة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس – السلطات الجمركية) لتفتيش الحاوية.

وأسفرت أعمالها عن ضبط (18996 طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها4 طن) مخبأة داخل علب ألبان مُحكمة الغلق بغلاف المصنع عليها من الخارج وكل طربة مغلقة بالقماش الأبيض وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (152,000,000–مائة واثنان وخمسون مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.