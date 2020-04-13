ضبط تاجر بحوزته 6 أطنان "أحشاء حيوانية" في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1086 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط تاجر وقائد سيارة أثناء سيرها بمحافظة البحيرة، لحيازته (6 طن "أحشاء داخلية حيوانية") والتي تستخدم كمستلزمات انتاج في مصنعات اللحوم معبأة داخل براميل مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما جاء بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

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وضبطت الحملات، مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (6,750 طن "عدس، لوبيا، فول، فاصوليا") مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق؛ وضبط مالك مخزن غير مرخص بمحافظة المنوفية، لحيازته (6 طن سلع غذائية "دقيق فاخر، مكرونة") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن سوبر ماركت بدون ترخيص، بمحافظة دمياط، لحيازته (1000 عبوة سجائر) مجهولة المصدر، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.