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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تقدم نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الإثنين، للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللإخوة المسيحيين في مصر، بالتهنئة لحلول أحد الشعانين وعيد القيامة.
وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة في بيان صحفي اليوم، إنه رغم دقة الظروف التي تمر بها بلادنا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد إلا إن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن لا يفوته أن يتقدم للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللإخوة المسيحيين في مصر شركاء الوطن بالتهنئة لحلول أحد الشعانين وعيد القيامة.
وأضاف المستشار "رضا": "نستقبل معهم هذه الأعياد ونحن نقف جميعا صفا واحدا تجاه الوباء الذي يجتاح العالم للحفاظ على مقدرات مصرنا الغالية وصحة الشعب المصري العظيم".
وأضاف المتحدث باسم النادي: "هو ما يؤكد دوما تماسكنا برباط تاريخي تشهد عليه المواقف والأحداث ويجمعنا فيه دوما الإخاء والمحبة آملين أن يعيدها الله على مصرنا الغالية وشعبها الكريم من المسيحيين والمسلمين بالخير والأمان والصحة والعافية".
كانت هذه تفاصيل خبر نادي قضاة مصر يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة: "نقف جميعا صفا واحدا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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