"الأمن العام": تنفيذ 53 ألف حكم قضائي وضبط 158 قطعة سلاح ناري في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، 158 قطعة سلاح ناري، 178 قضية مخدرات، وتنفيذ 53990 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط تشكيليين عصابيين ضما 5 متهمين، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، و25 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و152 دراجة نارية مخالفة، و10732 مخالفة مرورية، وفحص (76) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية .