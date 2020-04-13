تجديد حبس متهم بقتل شاب وإلقاء جثته في النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، تجديد حبس متهم 15 يومًا بتهمة قتل شاب وإلقاء جثته في النيل.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية عثرت في أغسطس من العام الماضي على جثة شاب وبها آثار خنق، وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من العمر، وبالاستماع إلى أقوال والده أقر أنه قدم بلاغًا بتغيب ابنه منذ العام الماضي، وبتتبع هاتف المجني عليه تبين استخدام الأشخاص له.

وأضافت التحقيقات، أنه تم القبض على المتهم، وأقر بأنه أثناء سرقة المجني عليه بالإكراه حاول مقاومته فخنقه وألقى بجثته في النيل، واستولى على مبلغ مالي وهاتف محمول.