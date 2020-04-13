حبس عاطل سرق كمية من قطع غيار الكمبيوتر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة المعادي، اليوم الإثنين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة كمية من قطع غيار كمبيوتر بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ضبطت أحد الأشخاص لقيامه بسرقة كمية من قطع غيار أجهزة الكمبيوتر صاحب محل بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وتبين أنه (عاطل-مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، وله معلومات جنائية مسجلة) وبحوزته (7 "هارد ديسك" مجهولة المصدر-كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرام).

بمواجهة المتهم، اعترف بأنه نظراً لسابقة عمله بإحدى الشركات بدائرة القسم خطط لسرقة محتوياتها بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بتمكنه من الاستيلاء على المضبوطات.