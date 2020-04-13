شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يتفقد المستشفيات الجامعية ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الأطقم الطبية والتمريض هم خط الدفاع الأول، ويقومون بعمل عظيم لصالح الوطن، وعليهم أن يكونوا حريصين في التعامل مع المرضى، ويتبعوا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة وحرص شديدين.

وأضاف الخشت خلال تفقده، عددًا من المستشفيات الجامعية، على رأسها المعهد القومي للأورام وقصر العيني والمستشفى الفرنساوي، للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، إن قرار الرئيس السيسي بإجراء الكشف الطبي على كافة العاملين بالمعهد للاطمئنان عليهم جميعًا يؤكد حرص الدولة المصرية على حياة شعبها مهما كلف الأمر، مؤكدًا أننا جميعًا في مركب واحدة، ولابد من التكاتف للعبور بالوطن من هذه الأزمة العالمية.

وزار الخشت، مستشفيات قصر العيني للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة في التعامل مع المرضي الذين يتوافدون على المستشفى، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تواصل عملها مع تطبيق أعلى معدلات الإجراءات الوقائية الموضوعة في خطة الجامعة منذ 26 يناير الماضي، وتحديثاتها اللاحقة، وطبقا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأجرى الخشت، زيارة لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، للتأكد من الإجراءات الاحترازية، وعمليات التعقيم والتطهير بشكل دوري لكافة أرجاء المستشفى وغرف الكشف والعيادات.

ووجه الخشت، اللجنة الفنية المشكلة لمتابعة إجراءات مكافحة العدوى والجودة بالمستشفيات الجامعية، والعمل باستمرار على تطبيق معايير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في كافة المستشفيات الجامعية للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية والعاملين والمرضى المترددين على المستشفيات والمحجوزين لتلقي العلاج بكافة المستشفيات.

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الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقده عددًا من المستشفيات الجامعية

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقده عددًا من المستشفيات الجامعية

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقده عددًا من المستشفيات الجامعية

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقده عددًا من المستشفيات الجامعية

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقده عددًا من المستشفيات الجامعية