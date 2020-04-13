شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف منحة الـ500 جنيه في 9 مدراس بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة القليوبية، الإثنين، صرف منحة العمالة غير المنتظمة الـ500 جنيه، من خلال مكاتب البريد والمدارس المخصصة للصرف.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عمليات الصرف، حيث زار بمرافقة طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، مدرسة ابن خلدون ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض، وعدد من مكاتب البريد بمدينة بنها، وهي من ضمن 9 مدارس مخصصة لصرف المنحة وهى «الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائية، وابن خلدون وطحلة الاعدادية بنين، الرملة الابتدائية 1، ومنية السباع الإعدادية المشتركة ببنها، والمدرسة الإعدادية بنات رقم 1 بالخانكة، وفاطمة الزهراء الابتدائية، والسلام الابتدائية، عمر بن الخطاب الابتدائية بحي شرق شبرا الخيمة».

وقال المحافظ إنه تم تخصيص 9 مدارس، و158 مكتب بريد في جميع أنحاء المحافظة، لتسهيل إجراءات صرف المنحة بالتنسيق مع هيئة البريد، مؤكدًا تقديم جميع أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمه فى القليوبية

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمه فى القليوبية

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمه فى القليوبية

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمه فى القليوبية

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمه فى القليوبية

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمه فى القليوبية

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمه فى القليوبية

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمه فى القليوبية

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمه فى القليوبية

بدء صرف منحة العماله غير المنتظمه فى القليوبية