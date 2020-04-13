شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتدرائيات والكنائس تتشح بالسواد في «أسبوع الآلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الكاتدرائيات والايبراشيات والكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر الاتشاح بالسواد من خلال تعليق الستائر والأعلام السوداء على المداخل والجدران حزنا على صلب السيد المسح عليه السلام وفقا للعقيدة المسيحية بدءأً من مساء الأحد ولمدة أسبوع.

وقال محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية ومستشار التعليم في المحافظة، إن الكاتدرائية المرقصية والكنائس القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية بدأت الاتشاح بالسواد وتعليق الستائر والاعلام السوداء بدءاً من مساء الأحد المعروف بـ«أحد السعف» أو أحد الشعانين ولمدة أسبوعاً حزناً على صلب المسيح، حيث بداية أسبوع الآلام.

وأوضح «جورج»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الكنائس قامت بتعليق الستائر السوداء حزناً على صلب السيد المسيح لمدة أسبوع ينتهى بيوم «الجمعة العظيمة»، مشيراً إلى أنه سيتم استبدال الستائر السوداء بأخرى بيضاء بدءاً من السبت المقبل ليلة عيد القيامة المجيد ولمدة 50 يوماً، حيث تتزين الكنائس والكاتدرائية احتفالاً بقيامة المسيح.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الكنيسة المرقسية في الإسكندرية بث صلوات البصخة المقدسة من أرشيف السنوات الماضية بدءاً من عام 2014 وحتى الآن، حيث يتمكن الأقباط في المنازل من معايشة صلوات البصخة المقدسة وكأنهم في الكنائس. فيما كتب مسؤولو كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارجرجس بغبريال في الإسكندرية على موقعها الرسمى دليلا استرشاديا للأقباط من رعاياها يتضمن طريقة الاستمتاع بأرشيف الفيديو على قناة أرشيف الكنيسة على اليوتيوب حيث سيتم تباعا عمل نسخة مماثلة على القناة من أرشيف سنوات 2014 وحتى 2019 ووضعت رابط القناة على «يوتيوب»: https://www.youtube.com/channel/UCzzcQsfjMdpQuHCZXiZH2pA

الكاتدرائيات والكنائس تتشح بالسواد فى أسبوع الآلام حزناً على صلب السيد المسيح

الكاتدرائيات والكنائس تتشح بالسواد فى أسبوع الآلام حزناً على صلب السيد المسيح

الكاتدرائيات والكنائس تتشح بالسواد فى أسبوع الآلام حزناً على صلب السيد المسيح

الكاتدرائيات والكنائس تتشح بالسواد فى أسبوع الآلام حزناً على صلب السيد المسيح

الكاتدرائيات والكنائس تتشح بالسواد فى أسبوع الآلام حزناً على صلب السيد المسيح