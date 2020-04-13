شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: المسيحية لا تعرف «مفيش فايدة».. والله جعل الريف والإنسان خلق المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن كلمة «مفيش فايدة» غير موجودة في القاموس المسيحي على الإطلاق، موجهًا حديثه للأقباط في كلمة روحية مقتضبة، الاثنين، حملت عنوان «فرحين في الرجاء.. احطنا بملائكتك القديسين»، إن المسيحية لا تعرف هذة الكلمة، لأن الأقباط لديهم رجاء كامل في شخص المسيح يدبر لهم الأمور ويسيرها للخير.

وأضاف البابا: «عندما تأتي كلمة ملاك في الكتاب المقدس الإنجيل يبقى تفسيرها على طول السماء ومعناها اجعل لنا نصيب في السماء مع الملائكة والسما هي هدف جميع البشر وكلنا نشتاق ونجاهد من أجل أن يكون لنا نصيب فيها».

وتابع: «لما نبص للسما وامتداها واللون السماوي الجميل بتاعها يدينا نوع من الراحة النفسية لذلك المدن فيها صخب ودوشة والريف يمتاز بالهدوء، ومن هنا تأتي العبارة التي تقول أن الله جعل الريف والإنسان خلق المدينة، وتقدر تشوف السماء على اتساعها وسط الأبراج والعقارات والكتل السكنية والمصانع، وهو ما يجعل جمال السما في عين الإنسان في الريف أكثر من المدينة».

وقال البابا إن السماء هدف كل شخص فينا، وهي المرحلة القادمة بعد الحياة على الأرض، وعندما وصف القديس بولس الرسول السماء لم يصفها بوصف مكاني أو جغرافي، وإنما وصفها، قائلاً: «فيها ما لم تراه عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر وهو توصيف بليغ للغاية.

وأوضح البابا في كلمته أن السماء لا يوجد فيها جوع ولا عطش ولا حر ولا برد وإنما كيان وحياة جديدة والجوع والعطش أمور متعلقة بالجسد، وهو غير موجود في السما وإنما السما روحية وليس فيها بكاء أو تنهد أو وجع أو مرض ويعيش الإنسان في حياة لا يوجد فيها آلام ولا ضعفات الأرض ولا يوجد فيها معاقين يستخدمون الأجهزة التعويضية كما في الأرض ولا بكاء ولا مرض وأدوية ولا مستشفيات ولا شهوات ولا بيوت منحرفة كونها مجتمع سلام ومحبة وترف دون هم ولا ضيق ولا ظلام ولا لعنة وإنما هي منيرة بحضور الله.

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