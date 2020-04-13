شكرا لقرائتكم خبر عن عبر مكبرات صوت.. أهالي يشكرون «الجيش الأبيض» ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعثت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف، بالتعاون مع الشباب والرياضة والمواطنين، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، برسائل شكر عبر مكبرات الصوت إلى «الجيش الأبيض» على جهدهم في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وفوجئ العاملون بمستشفى ناصر العام بمحافظة بني سويف، والتي خصصتها مديرية الصحة لتكون مستشفى للعزل الصحي المؤقت، بتحية عدد من المواطنين والمسؤولين لهم عبر مكبرات الصوت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وأشرف محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، على قافلة توعوية ضمت سيارتين تحملان مكبرات الصوت، يستقلها عدد محدود من المواطنين، لبث روح التفاؤل لمقاومة فيروس «كورونا»، والتي جابت عدد من شوارع المدينة، وسط الأغاني الوطنية.

كما تضمنت القافلة توجيه رسائل شكر إلى الأطباء والتمريض بمستشفى ناصر العام، عقب الوقوف بجوار المستشفى، مع تشغيل الأغاني الوطنية.

رسائل شكر عبر مكبرات الصوت إلى الجيش الأبيض أمام مستشفى بني سويف

رسائل شكر عبر مكبرات الصوت إلى الجيش الأبيض أمام مستشفى بني سويف

رسائل شكر عبر مكبرات الصوت إلى الجيش الأبيض أمام مستشفى بني سويف

رسائل شكر عبر مكبرات الصوت إلى الجيش الأبيض أمام مستشفى بني سويف