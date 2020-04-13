شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الدرب الأحمر يوزعون 1000 شنطة لمساعدة العمالة غير المنتظمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شباب تجدهم وقت الأزمات" هذا ما نعيشه اليوم فى تلك الأيام الصعبة بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل حول العالم، نجد آلاف الشباب يتكاتفون وينضمون لحملات إنقاذ العمالة غير المنتظمة والتى تسبب فيروس كورونا وإجراءات الحظر فى تضررهم بشكل بالغ، ليقف المصريون بجانب بعضهم وقت الشدة وهذا ما نجده فى شباب الدرب الأحمر الذى يقوم بتوصيل مساعدات لمنازل العمالة غير المنتظمة مجانا لمساعدتهم لعبور تلك الأزمة.



شنط المساعدات

تمكن هؤلاء الشباب من توزيع ما يقرب من 1000 شنطة لمساعدة فئات العمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة وذوى الإعاقة من أبناء المنطقة التى يسكنوا فيها، حيث أكد "فتحى أحمد فتحى" القائم على أحد الجمعيات الخيرية بالمنطقة لليوم السابع أنه تم إطلاق مبادرة "شنطتك هتوصلك لحد باب بيتك" لمساعدة الفئات المتضررة من أثار فيروس كورونا، ولقيت اهتماما بالغا من أبناء منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، حيث حرص المئات على تقديم المساعدة لهم، مشيرا إلى أنه يجب على المصريين الوقوف بجانب بعضهم البعض فى تلك المحنة، وناشد فتحى جميع الجمعيات الخيرية على مستوى الجمهورية الوقوف بجانب أبناء المنطقة التي يسكنون فيها خاصة المتضررين من هذه الأزمة من العمالة غير المنتظمة.



توزيع أكياس المساعدات

واستنكر فتحى ما حدث فى محافظة الدقهلية من رفض الأهالى دفن جثمان الطبيبة التى توفيت بسبب إصابتها كورونا، مشيرا "دول مش ولاد بلدنا دول مش مصريين ولا يعرفوا عن جدعنة المصريين حاجة"، وأكد أن نشاط الجمعية لن يقف عن توزيع المساعدات للمتضريين، مؤكدا أنه نظرا للظروف الحالية فغير مسموح بتجمع المتضريين والحصول على مساعدتهم بسبب الزحام فتم تخصيص دراجات بخارية وسيارات تقوم بتوزيع الشنط على المنازل التزاما بالإجراءات التي تقوم بها الدولة حرصا على صحة المواطنين.



تحميل أكياس المساعدات

Advertisements