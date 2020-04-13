شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نتخذ كافة إجراءات الوقاية خلال صرف منحة العمالة اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع رؤساء الأحياء بمعاونة مكاتب البريد في صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة التى بدأت اليوم الاثنين 13 أبريل وتستمر حتى 16 أبريل بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة مع تقديم كافة التيسيرات لمساعدة المواطنين على صرف مستحقاتهم.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة خصصت عددا من المدارس لتستخدمها هيئة البريد عند الحاجة فى الأماكن التى يوجد بها تكدس كما تم تخصيص مدرستى الفردوس الابتدائية والحسين الإعدادية بحى وسط كمقار لصرف المنحة نظرًا لتواجد أعداد كبيرة من المستفيدين في هذه المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المواطن المستحق عليه التوجه إلى مكتب البريد بعد وصول رسالة نصية علي رقم هاتفه المحمول تبين له موعد ويوم الصرف قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

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وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ، ومنع تكدس المواطنين حفاظا علي سلامتهم، مشيرًا إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.

وكان وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة بالقيام من خلال غرفة العمليات المشكلة برئاستهم والمفتشين بكل مديرية بالمتابعة الميدانية لأعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتي الخميس المقبل، مساندةً من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.

وأكد وزير القوي العاملة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات ، والتواصل المستمر مع المسئولين عن مكاتب البريد وفروع البنك القائمين بعملية الصرف لتذليل أي صعوبات أو عوائق ، لافتا إلي إعداد تقرير يومي بالوضع في أمكان الصرف في نهاية كل يوم من أيام الصرف.