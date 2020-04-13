شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض لأعضائها: أنتم ثروة مصر التى لا تعوض فالتزموا بتعليمات مكافحة العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، رسالة إلى كافة أفراد هيئة التمريض فى مصر، مؤكدة على ضرورة ارتداء الواقيات الشخصية والحرص على آلية نزعها حتى التخلص منها بالطريقة السليمة، ومراعاة الحفاظ على صحتهم وتناول الأطعمة التى تُزيد من مناعة الجسم لتعرضهم الدائم للعدوى، واتباع جميع تعليمات مكافحة العدوى لحماية أنفسهم، من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وقالت نقابة التمريض،: حافظوا على أنفسكم فأنتم ثروة مصر القومية التى لا تعوض، دمتم أمنا وسلاما لمصر من خلال عطائكم وتواجدكم وتفانيكم خلال هذه الفترة العصيبة التى يمر بها العالم أجمع، ومصر، كعادتكم ثيتم وجودكم كأبطال المنظومة الصحية، فضلتم العطاء وتواجدكم فى ميدان العمل مع مرضاكم عن جلوسكم فى بيوتكم، عرضتم أنفسكم لمخاطر كثيرة دون تردد، ودون خوف وقلق، حفظكم الله من كل شر.

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وطالبت النقابة رؤساء التمريض بالمؤسسات الصحية المختلفة، التأكيد على تقديم الدعم النفسى والمعنوى والأدبى لجموع التمريض، ومساعدتهم على تأدية مهامهم من خلال توفير المستلزمات التى يحتاجون إليها لتأدية عملهم على أكمل وجه، مع متابعة أدائهم ومراعاتهم وتنظيم أوقات عملهم طبقا للاحتياج.

وأضافت نقيب التمريض: "النقابة تقدم كافة الدعم اللازم لأعضائها، لحين تخطى مصر أزمة فيروس كورونا"، مؤكدة أن جميع العاملين فى قطاع التمريض يمثلون الجيش الأبيض الذى يحارب فيروس كورونا، حيث يتواجدون كحائط صد أمام الفيروس ويلقون بأنفسهم فى التهلكة من أجل نجاة الناس، وأن النقابة اتخذت أكثر من إجراء لمساندة التمريض فى مصر، مشيرة إلى أن كل شخص بهذه المنظومة فى مكانه يفهم جيدا دوره، خاصة وأنهم تلقوا سلسلة من التدريبات ليتمكنوا من التصدى لهذا الوباء.