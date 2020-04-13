شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال مصرى بالخارج يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لحساب 2030 لدعم العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا من رجل الأعمال المصري بدولة الإمارات العربية الشقيقة "بيشوى عماد عزمى"، الرئيس التنفيذى لأحد الشركات العقارية، للإعلان عن دعم الشركة مبلغ خمسة مليون جنيه مصرى يخصص للحساب، لتكون أول مشاركة فى الحساب من مصرى بالخارج، فى استجابة فورية لقرار الحكومة إطلاق حساب رقم 2030 لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا المستجد.

‫ونقل رجل الأعمال المصرى للوزيرة فخر الأسرة بدعم الوطن فى وقت يحتاج من الجميع لتضافر الجهود، وأشار إلى أن والده عماد عزمى من المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» المنعقد العام الماضى، كان قد استقرت أعماله منذ ثلاثين عاما بدولة الإمارات.

‫وقال عزمى، خلال اتصاله بوزيرة الهجرة: "ندعم الجهد الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التنمية، ويشهد العالم كله الدور الهام لمصر في ظل قيادتكم وفي تلك المرحلة من انتشار لفيروس «كورونا»، يضعنا جميعا أمام مسئولية التكاتف وتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لأهلنا في مصر، حتى نتمكن من مساعدة الحكومة المصرية في تلك الأزمة العالمية، وما ستخلفه ذلك من تراجع على كافة المستويات خاصة الاقتصادي، ليحتم ذلك على الجميع الوقوف صفا واحدا لدعم الشعب المصري في تلك المرحلة"‬.

‫من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ شكرها لرجال الأعمال المصريين استجابة لدعوتها الخاصة بدعم الوطن في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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‫كان عدد من رجال الأعمال المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" قد بادروا لدعم صندوق تحيا مصر حساب الكوارث والأزمات لدعم جهود مواجهة جائحة الكورونا.

كما أشادت وزيرة الهجرة بالدور الوطني للمصريين بالخارج، مؤكدة أنهم كل يوم يثبتون مدى ارتباطهم بالوطن في كل التحديات ولا ينسون مصر مهما اشتدت الظروف أو بعدت المسافات.

وجددت وزيرة الهجرة دعوتها لكافة المصريين بالخارج للمشاركة فى دعم الأسر المصريين غير القادرة وكذلك العمالة غير المنتظمة التي تضررت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، من خلال حساب 2030 الذى قررت الحكومة المصرية فتحه لتلقي تبرعات المصريين الراغبين في التبرع لدعم العمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بجميع فروع بنك مصر.