شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يتفقد معهد الأورام ومستشفيات جامعة القاهرة ويوجه باتخاذ إجراءات الوقاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة، عددا من المستشفيات الجامعية، على رأسها المعهد القومي للأورام وقصر العينى ومستشفى الفرنساوى، وذلك للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور الخشت، خلال زيارته لمعهد الأورام، على أن الأطقم الطبية والتمريض يمثلون خط الدفاع الأول، ويقومون بعمل عظيم لصالح الوطن، وعليهم أن يكون حريصين فى التعامل وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة وحرص شديد.

وقال الدكتور الخشت، في يان صادر عن جامعة القاهرة ، إن قرار رئيس الجمهورية بإجراء الكشف الطبى على كافة العاملين بالمعهد للاطمئنان عليهم جميعاً يؤكد حرص الدولة المصرية علي حياة شعبها مهما كلف الأمر، مؤكدا على إننا جميعا فى مركب واحدة ولابد من التكاتف للعبور بالوطن من هذه الازمة العالمية.

كما زار الدكتور الخشت، مستشفيات قصر العيني للتأكد من الإجراءات الاحترازية، خاصة في التعامل مع المرضي الذين يتوافدون على المستشفى، مشيراً إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تواصل عملها مع تطبيق اعلي معدلات الإجراءات الوقائية والاحترازية الموضوعة في خطة الجامعة منذ ٢٦ يناير ٢٠٢٠ وتحديثاتها اللاحقة وطبقا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأجري الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، زيارة إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوي، للتأكد من الإجراءات الاحترازية، وعمليات التعقيم والتطهير بشكل دورى لكافة أرجاء المستشفي وغرف الكشف والعيادات.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بحسب البيان الصادر عن الجامعة، اللجنة الفنية المشكلة لمتابعة إجراءات مكافحة العدوى والجودة بالمستشفيات الجامعية، والعمل باستمرار علي تطبيق معايير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فى كافة المستشفيات الجامعية للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية والعاملين والمرضى المترددين على المستشفيات والمحجوزين لتلاقى العلاج بكافة المستشفيات.

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