شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: منصة الامتحان التجريبى لأولى ثانوى تعمل بلا مشكلات تقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة الرياضيات على التابلت من المنازل دون مشكلات تقنية أو فنية، حيث دخل الطلاب على منصة التعلم دون سقوط للسيستم على غرار ما حدث فى الأيام الماضية، حيث نجحت الوزارة فى دخول قرابة 600 ألف طالب على سيستم ومنصة الامتحان الإلكترونى دون مشكلات فى ظل توقف الدراسة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقا لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7 محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

وبدأ طلاب أولى ثانوى امتحان التجربة الأحد 5 إبريل الجارى، حيث قام بالتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية فى أول يوم 578 ألف طالب وطالبة من داخل المنازل مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات، وتم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب حيث تعرض عدد 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات المقبلة.

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