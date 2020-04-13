شكرا لقرائتكم خبر عن أول مذيعة مصرية محجبة فى BBC تعلن إصابتها وزوجها بكورونا على الهواء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاعلامية المصرية هناء عونى، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تعد أول مذيعة محجبة مصرية فى هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" تصاب بفيروس كورونا، وخرجت "هناء" للمرة الأولى فى بث مباشر لها على هيئة الإذاعة البريطانية، وروت تفاصيل إصابتها وزوجها إبراهيم زهران، بمرض كورونا العالمى، بعد أن كان زوجها يُعانى أيضا من مرض سرطان الرئة.

وبشرت المذيعة هناء عونى، المشاهدين بأنها تعافت، بعدما خضعت للعزل المنزلى، ووصفت الآلام التى شعرت بها بـ"الشديدة"، وقالت هناء على الهواء: "هناك أعراض لا تحتمل، كالسعال المستمر، ودرجة الحرارة المرتفعة، وصعوبة النهوض من الفراش".



الإعلامية هناء عونى

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وأضافت هناء عوني: "فى بعض الأحيان، لم أقدر أن ألمس جسدى، وآلام مبرحة بالحسد، وآلام فى الظهر، والأصعب هو إصابة إبراهيم ورعبى كان أكبر على زوجى إبراهيم لأنه مصاب بسرطان الرئة ويعيش برئة واحدة ومناعته ضعيفة للغاية واعتقدت أنه لن يتحمل المرض".

جدير بالذكر أن الإعلامية هناء عونى، تبلغ من العمر 43 عامًا، وعملت 10 سنوات فى التليفزيون المصرى، ثم انتقلت وهى بعمر 31 عاما للعمل كمراسلة فى قناة "بى. بى. سى" العربية، التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، وذلك عام 2008.

وكانت عونى أول مذيعة محجبة تنضم للهيئة البريطانية، وتظهر على شاشتها، ووصفت شعورها آنذاك بأنه مختلف وإحساس جميل، كونها أول امرأة تظهر مرتدية الحجاب على قناة "بى. بى. سى"، خاصة أن أحدا لم ينظر إلى شكلها، بل كان ينظر إلى كفاءتها.