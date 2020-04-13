شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع: نضع كافة إمكانياتنا لتعزيز التحول الرقمى بـ"الوطنية للتدريب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية تحقيق التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية وتدبير كافة احتياجات الوزارات والمؤسسات التعليمية وفقا لمعايير الجودة العالمية، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة "رشا راغب" المدير التنفيذى للأكاديمية .

و أوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات الأكاديمية الوطنية للتدريب فى العديد من المجالات ومنها تطوير وتجهيز مبانى الأكاديمية بما يخدم عمليات التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية، فضلا عن سيارات الركوب والنقل الجماعى والأنظمة والشاشات الإلكترونية والحواسب الآلية وتجهيزات الأثاث الإدارى والتعليمى والمعامل والوسائل التعليمية التفاعلية والمحطات الشمسية والأنظمة الموفرة للطاقة والمياه وكاميرات المراقبة والتأمين الإلكترونى الحديثة، والعديد من المجالات بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالدولة.

كما أكد "التراس" على أهمية مشاركة الخبراء للتدريب من خلال المعهد العربى للتكنولوجيا المتطورة ومراكز التدريب التابعة للعربية للتصنيع، مشيدا بدور الأكاديمية الوطنية فى مجال التنمية البشرية والارتقاء بمهارات الشباب، وإنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية المؤهلة لتولى المناصب التنفيذية والقيادية.

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وأضاف أن مجالات التعاون تتم من خلال استغلال كافة الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية، مؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتى تمثل مسئولية مستدامة تحرص العربية للتصنيع عليها بكافة مشروعاتها.

من جانبها، أعربت الدكتورة " رشا راغب " عن ترحيبها للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية، مشيدة بمُنتجات العربية للتصنيع التى تمتاز بالجودة والدقة والالتزام فى مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية.

وأشاد بدور الهيئة العربية للتصنيع فى دعم برامج تعميق التصنيع المحلى، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوى ومؤثر فى تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج .