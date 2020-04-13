شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة أبوة و1000 دولار..كورونا وش الخير على عاملى فيسبوك ومايكروسوفت..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عن "إجازة أبوة" مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لعمالها، حتى يتسنى للآباء تعلم كيفية التعامل مع الأطفال الذين يتلقون دروسًا عبر الإنترنت في المنازل، تزامنًا مع غلق المدارس بسبب كورونا. كما أعلنت فيسبوك عن امتيازات أخرى للعاملين بسبب كورونا.. Advertisements الفيديو التالى يرصد تفاصيل القرار وأسبابه..

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