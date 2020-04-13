الطفل الموهبة.. عبد الله هيموتك من الضحك وهيطربك بالغناء.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبد الله الكلحاوي الفتي الاسواني الذي أصبح مؤخرا حديث كل مواقع التواصل الاجتماعي بسب ظهوره وهو يغني أغنيته "يا كورونا" علي "جردل"، التفت به كاميرا ”الخليج 365” لمعرفة سبب شهرته وأحلامه.



وقال عبد الله، أنه من محافظة أسوان وعمرة ١٣ سنة، و شهرته جاءت من خلال قيام أحد أقاربه الذي يدعي عبد الرحمان أبو فرغة بنشر مقطع وهو يغني الأغنية الشهيرة "بنت الجيران" ومن ثم أغنيته "يا كورونا" حيث لقت أستحسان كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقاموا بمشاركتها علي نطاق واسع إلي أن أصبح عبد الله الكلحاوي حديث السوشيال ميديا.

وأكد أنه يشجع الفريق للأهلي وأكثر لأعب يفضله هو وليد سليمان، وأضاف أنه يحب كثيرا الفنان محمد منير ويتمنى يوما ما أن يصبح مشهورا مثله وأن أكثر أغنية هو يحبها له أغنيته "الليلة ياسمرا" مع أيضا حبه الشديد للفنان محمد حماقي وترديده دائما لأغنيته "يا ستار".