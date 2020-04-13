شكرا لقرائتكم خبر عن حصر التغيرات والتعديات على ضفتى وجزر نهر النيل من 2004 - 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى أنه تم حصر التغيرات والتعديات على ضفتى وجزر نهر النيل فى مصر خلال الفترة من 2004 - 2019.

وانتهى معهد بحوث النيل التابع للمركز القومى لبحوث المياه من تطوير وتصميم نظام معلومات متكامل لنهر النيل وفرعيه، وذلك من خلال انشاء قواعد بيانات جغرافية شاملة تحتوى على كم هائل ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ واحدة ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ والوصول إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ يمكن من خلالها المساعدة فى اتخاذ القرارات السليمة اللازمة لادارة وتطوير نهر النيل فى مصر وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.



ويعمل هذا النظام المطور على إدارة وتحليل ومراقبة البيانات المكانية وغير المكانية بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات متكاملة، حيث تم تخزين مواقع وبايانات جميع الهياكل المختلفة على نهر النيل وفرعيه من منشآت وخدمات وتعديات ومشاريع مختلفة على نهر النيل وفرعيه بالإضافة إلى خطوط التهذيب من خلال البيانات المتاحة بمعهد بحوث النيل.



ويوضح النظام أهمية تكامل الإمكانيات المتعددة لنظم المعلومات الجغرافية GIS مع لغات البرمجة (البايثون والفيجوال بيسك ) فى تطوير نظام معلومات شامل لنهر النيل له القدرة على الوصول إلى قاعدة البيانات، وتعديلها والبحث عنها وتحليلها ومعالجتها مما يزيد من سرعة عملية اتخاذ القرار.

Advertisements



و يشمل وضع قواعد البيانات على قاعدة بيانات للمناسيب والتصرفات لنهر النيل المتاحة بمعهد بحوث النيل، وقاعدة بيانات جغرافية لخطوط التهذيب لنهر النيل وفرعيه، وقاعدة بيانات جغرافية لكابلات الكهرباء والتليفونات والألياف الضوئية المارة بنهر النيل وفرعيه عرضياً، وقاعدة بيانات جغرافية لخطوط الغاز والبترول ومترو الانفاق المارة بنهر النيل وفرعيه عرضياً.



كما تم وضعه أيضا على قاعدة بيانات جغرافية للمراسى الواقعة على نهر النيل وفرعيه، وقاعدة بيانات جغرافية لمحطات المياه الواقعة على نهر النيل وفرعيه، وقاعدة بيانات جغرافية للموانئ الواقعة على نهر النيل وفرعيه، وقاعدة بيانات جغرافية لمحطات الكهرباء الواقعة على نهر النيل وفرعيه، وقاعدة بيانات جغرافية لمحطات رصد مناسيب المياه والتصرفات الواقعة على نهر النيل وفرعيه، وقاعدة بيانات جغرافية لمحطات رصد نوعية المياه الواقعة على نهر النيل وفرعيه.



ويتميز النظام المطور بواجهة مستخدم سهلة وواضحة الاستخدام مما يوفر الوقت والجهد فى استخراج أى بيانات ومعلومات بصورة سهلة ودقيقة كما يمكن تحليل هذه البيانات واستخراج تقارير نهائية مدعمة بخرائط رقمية.

و يتم تطبيق هذا النظام باستخدام وتحميل البيانات بقواعد البيانات الجغرافية على أجهزة المحمول لتوفير الوقت والجهد اللازم للوصول لاى معلومات لمتخذى القرار وخاصة أثناء العمليات الحقلية للمعهد.