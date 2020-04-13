شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيادة بدل المهن الطبية بالموازنة الجديدة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموانة العامة للدولة " 2020-2021"، خلال الأيام القادمة بعد إرسال وزارة المالية لها، وتمثل هذه الموازنة شكل استثنائى فى إطار أزمة فيروس كورونا. ويأتى بهذه الموازنة أول تفعيل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه. ونرصد تفاصيل زيادة هذا البند: ونرصد تفاصيل زيادة هذا البند: - بلغ بدل المهن الطبية بلغ 5 مليارات و7 ملايين جنيه. Advertisements - سجل زيادة قدرها 2 مليار و299 مليون جنيه عن مُخصصات العام المالى الجارى. - تصل إجمالى قيمة بدل المهن بالموازنة الحالية نحو 2 مليار و708 مليون جنيه، مُحققة نسبة زيادة قدرها 84.9%. - تمثل أعلى نسبة زيادة فى الباب الأول من مشروع الموازنة العامة للدولة.

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