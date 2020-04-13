حدث ليلاً| "عطلوا الشعائر الدينية.. وموعد انحسار كورونا".. ومصر تتخطى ألفي إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

رسميًا.. مصر تتخطى ألفي إصابة بكورونا: 126 حالة جديدة.. ووفاة 13

تخطت مصر رسمياً حاجز ألفي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2065 حالة منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي، فضلًا عن وفاة 13 حالة جديدة.

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وزير القوى العاملة يحدد مواعيد أخرى للمتخلفين عن صرف منحة الـ500 جنيه

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه من الإثنين ستبدأ عملية صرف منحة الـ500 الجنيه، حيث اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

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وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل جديدة عن منحة الـ500 للعمالة غير المنتظمة

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، الأحد، إن اجتماعًا مهمًا عقد اليوم، في مجلس الوزراء، حول قواعد صرف التعويضات للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسابيع الماضية.

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وزير الإعلام: حال التزام المواطنين سيهدأ كورونا في مصر يونيو المقبل

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه في حال التزم المواطنين بالإجراءات الوقائية وتجنب التجمعات سيهدأ الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر في شهر يونيو المقبل.

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الدفع بفرق للتعقيم.. نائب المعتمدية يكشف تفاصيل إجراءات عزل القرية

أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافطة الجيزة، بإدارة الدولة لملف مكافحة فيروس كورونا داخل قرية المعتمدية، التي وصفها بالاحترافية والمهنية والأسلوب العلمي، وبأداء الأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة.

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تعافي 4 مُصابين من كورونا بمستشفى عزل المنيا

تعافى 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا بمقر العزل في مستشفى ملوي العام، الذي جرى تخصيصه لاستقبال المُصابين بالفيروس، الأحد، وتقرر خروجهم من بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

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"مشهد يُدرس".. أديب عن صلاة الجنازة علي متوفي كورنا بقرية "شباس عمير"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي قام بها أهالي قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ، خلال دفن سيدة من أهالي القرية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد وفقا للتعليمات الطبية.

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عطلوا إحدى الشعائر الدينية.. 6 اتهامات لمحاولي منع دفن "طبيبة الدقهلية"

وجهت النيابة العامة 6 اتهامات رئيسية لـ23 شخصًا في واقعة محاولة منع دفن "طبيبة الدقهلية" المتوفاة جراء فيروس كورونا المستجد، قبل أن تأمر بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٦٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز أجا.

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مستشار الرئيس للصحة: نراعي كافة المحاذير الدولية في إجراء التجارب الدوائية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر تراعي كافة المحاذير والإجراءات والأبحاث العلمية والتجارب التي تجرى على المرضى وأنواع الأدوية المستخدمة، مؤكدًا أن المدرسة البحثية والطبية والعلمية المصرية قوية جداً.

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ترامب يرفض مزاعم البطء الشديد في الاستجابة لتهديد فيروس كورونا

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الانتقادات الموجهة إليه حول استجابته لتهديد فيروس كورونا، منتقدا عبر تويتر ما وصفه "بالأخبار المزيفة" للديمقراطيين ووسائل الإعلام.

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وزير الطاقة السعودي: اتفاق "أوبك بلس" سيحقق الاستقرار في أسواق النفط

قال الأحد، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه سعيد للغاية بالاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وغيرها من المنتجين الدوليين وأعرب عن أمله في أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق.

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بارقة أمل.. أوروبا تلتقط أنفاسها وتحقق أول انخفاض في المنحنى الوبائي لكورونا

يبدو أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدأ في التراجع بعدد من دول أوروبا، خاصة تلك الدول الأكثر تضررًا منه، بعد أن سجلت القارة العجوز ما يقرب من 70% من إجمالي أعداد وفيات الوباء المستجد في العالم البالغ حتى اليوم، أكثر من 113 ألف وفاة.

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المسماري: الجيش الليبي فقد طائرة عمودية وثلاث طيارين

أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، سقوط طائرة عمودية تابعة للجيش ومقتل 3 طيارين كانوا على متنها، استهدفتهم ميليشيات الوفاق.

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ولي العهد السعودي وترامب يرحبان بالتوصل للاتفاق لخفض إنتاج النفط

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية التوصل لاتفاق بخفض إنتاج النفط لمجموعة "وأوبك بلس".

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