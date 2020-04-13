شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإعلام الداخلى بـ"هيئة الاستعلامات" يعلن عن حملات للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، إنه تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات فقد علق قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة الأنشطة الجماهيرية التي تنفذها مراكز الإعلام ومراكز النيل بالمحافظات.

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وأضاف عمرو محسوب في تصريح لـ"الخليج 365"، أن قطاع الإعلام الداخلى اعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي في القيام بدوره في التوعية والتثقيف من خلال الترويج للقرارات والإجراءات والبيانات الرسمية حول أزمة كورونا من خلال الصفحات الرسمية للمراكز على الفيس بوك ، هذا فضلًا عن الترويج لحملات التوعية للوقاية من فيروس كورونا وذلك استثمارًا لارتباط العديد داخل المجتمعات المحلية مع هذه الصفحات واستمرارا لدور مراكز الاعلام في الاضطلاع بدورها الهام على المستوى المحلي .

وأشار عمرو محسوب الى أن عددا من العاملين بالقطاع يقومون بأدوارهم الإعلامية من خلال مشاركتهم في المجالس التنفيذية والمحلية والمجالس القومية بحكم عضويتهم فيها .