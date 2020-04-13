شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تسهيلات لمنح تشغيل صوب الخضر.. اعرف الإجراءات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة،أن إدارة الخضر تعمل على التوسع فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل الإنتاج، وانهاء الإجراءات فور التقدم، موضحا أن رسوم الحصول على تشغيل ورخصة الخضروات لا تتجاوز 20 جنيه، وتمنح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.

وأوضح" عطا "، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن الهدف من التوسع فى الصوب الزراعية للخضروات هو زيادة الإنتاج المحلى والتصديرى ومتابعة مراحل الإنتاج، مشير إلى أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص الصوب ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج، كما تواصل اللجان المشكلة من مكافحة الآفات الزراعية، وإدارة الحاصلات الزراعية، عملها فى النزول إلى صوب الخضراوات لمكافحة جميع الأمراض والآفات الزراعية.

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فيما أكد تقرير الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، أنه من الإجراءات المتبعة للمزارعين الراغبين فى الحصول على ترخيص الصوب الزراعية للخضروات، وطبقا للقرار الوزارى رقم 166 لسنة 2012، والقرار الوزارى رقم 1244 لسنة 2016 والخاص باستخراج تراخيص الصوب، حيث تكلفة الحصول على الرخصة 20 جنيه وهى قيمة رسوم، وتبدا بطلب تراخيص من أصل وصورتين قبل الزراعة إلى مديرية الزراعة المختصة ( التابعة محل إقامة المشتل أو الصوبة،تحرير محضر معاينة لمساحة محل الطلب لترخيص المشتل أو الصوبة، ومن أصل وصورة يحرر ويعتمد من مديرية الزراعة المختصة.

ومن بين الإجراءات رسم كوركى من أصل وصورة يحرر ويعتمد من مديرية الزراعة المختصة،عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الترخيص المحرر الطلب بأسمه، حواله بريدية بأسم المهندس رئيس الإدارة المركزية للبساتين - حسابات ثالث وزارة الزراعة، صورة معتمدة من الجمعية بالحيازة أو عقد الأرض، إيجار أو تملك، فى حالة " الأرض بوضع اليد " يشترط موافقة كتابية من إدارة أملاك الدولة "ترسل المستندات الخاصة بالتراخيص إلى الإدارة المركزية للبساتين لإستخراج الترخيص من فبل مديرية الزراعة المختصة " مدة صلاحية الترخيص عام واحد من تاريخ إصداره.

فيما اعتمدت وزارة الزراعة، تسهيلات للتوسع فى مساحات الصوب الزراعية للخضروات لزيادة الإنتاج المحلى والتصديرى بأراضى الوادى والدلتا، من خلال الحصول على ترخيص الصوب، وتوفير التقاوى المحلية ومستلزمات الإنتاج، وإصدار نشرة فنية شهرية بالتوصيات الفنية الخاصة بالزراعات، ومتابعة مراحل عمليات الإنتاج من خلال لجان مشكلة من الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية ومكافحة الآفات ووقاية النبات، وعمل برامج تدريبية لمساعدة المزراعين بالزراعة ورعاية وإكثار أصناف البذور والتقاوى بالصوب.