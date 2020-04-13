"رادارات الجيزة" تلتقط 200 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للقطاع. ‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 1330 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ717 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ293 مخالفة. كما تم حجز دراجتين ناريتين "توك توك"، والتصدي لـ 12 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 200 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار". يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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